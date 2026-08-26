4 Yaşındaki Çocuk Havuzda Boğulmaktan Kurtarıldı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde konaklama tesisinin havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, İstanbuldere Mahallesi'nde bulunan bir konaklama tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte tesiste konaklayan 4 yaşındaki M.A.Ç., henüz belirlenemeyen bir nedenle havuza düştü. Çocuğun havuzda boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden ailesi, duruma müdahale ederek M.A.Ç.'yi sudan çıkardı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların yoğun müdahalesi sonucu kurtarılan M.A.Ç., detaylı tedavi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı