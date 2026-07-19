Balıkesir'de otomobil zeytin ağacına çarptı: 2 yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytin ağacına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hamambaşı Mahallesi İnönü yolu Hançerli mevkiinde seyreden 10 YF 554 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak zeytinliğe girdi. Zeytin ağacına çarparak durabilen araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine Havran İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan R.K. ve F.G. adlı yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı