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Havran Fazlıca'da korkutan yangın

Havran Fazlıca'da korkutan yangın
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Balıkesir'in Havran ilçesi Fazlıca Mahallesi'nde orman dışı arazide çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Fazlıca Mahallesi'nde orman dışı alanda çıkan yangını kontrol altına alabilmek için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Havran ilçesi Fazlıca Mahallesi'ndeki orman dışı arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda söndürme ekibi yönlendirildi.

Yangının daha fazla büyümesini ve ormanlık alanlara sıçramasını önlemek adına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görevli ekipler hızlıca sahaya indi. Söndürme çalışmalarına 1 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile etkin bir şekilde destek verilirken, alevler kısmen kontrol altına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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