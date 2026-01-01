Haberler

Uçakla gelen yolcunun valizindeki mısır gevreği kutularından uyuşturucu çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yapılan gümrük kontrolünde, bir yolcunun valizindeki mısır gevreği kutularından 4,5 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir yolcunun valizindeki mısır gevreği kutularından 4,5 kilogram uyuşturucu çıktı. Yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu L.M.'nin cihazdan geçen valizinden Gümrük Muhafaza memurları şüphelendi. Narkotik köpeğinin de tepki vermesi üzerine valiz açılarak arandı. Açılan valizdeki mısır gevreği paketleri içine gizlenmiş 10 paket halinde 4 kilo 510 gram esrar ele geçirildi. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturmanın sürdüğünü bildiren Mersin Valiliği ise 2025'te olduğu gibi 2026 yılında da uyuşturucuyla kararlıkla mücadele edileceğini, milletin huzur ve güvenliğini daim kılmak için çalışmaların aralıksız devam edileceğini duyurdu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı