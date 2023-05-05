Hava aracıyla Bulgaristan'dan Edirne sınırına uyuşturucu atıldı

Bulgaristan'dan hava aracıyla Edirne sınırına uyuşturucu atıldığını tespit eden ekipler alarma geçti.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan havalanan bir hava aracının Edirne sınırına bir şey attığını, ardından tekrar Bulgaristan'a dönüş yaptığını belirledi. Alarma geçen polisler sınır hattında yaptıkları detaylı çalışmada, olaya ilişkin bir şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının üzerinden 7,41 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - EDİRNE