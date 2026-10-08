Hatay polisi eğlence yerleri denetiminde 11 iş yeri kontrol etti, 152 kişi sorguladı

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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik denetimlerde 11 iş yeri kontrol edildi ve 152 şahıs sorgulandı.

Polis ekipleri tarafından; 4 Ekim tarihinde 20.30-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde; alkollü mekanlar başta olmak üzere 11 umuma açık istirahat ve eğlence yeri kontrol edildi. Uygulama kapsamında 152 kişinin de sorgusu yapıldı.

Denetimlerde 2 işletmenin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca 2 işletme hakkında sigortasız işçi çalıştırılması nedeniyle işlem yapılırken, 4 işletme hakkında kapalı alanda sigara kullanımıyla ilgili gerekli tutanaklar tutuldu.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı