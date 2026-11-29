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Hatay'da kasten öldürme, nitelikli yağma, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan 37 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.

Yakalanan şahıslardan 2'sinin 10-20 yıl, 4'ünün 5-10 yıl, 5'inin 2-5 yıl ve 5'inin ise 2 yıl ve altı kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı bildirildi.

Gözaltına alınan 37 şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 16'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı