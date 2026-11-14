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Hatay Payas'ta otomobille çarpışan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Hatay Payas'ta otomobille çarpışan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Hatay'ın Payas ilçesinde Özkul Çolak Caddesi'nde otomobille çarpışan motosikletin 20 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi, cenazesi morga kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin 20 yaşındaki sürücüsü Enes Gök hayatını kaybetti.

Kaza, Payas ilçesi Özkul Çolak Caddesi üzerinde yaşandı. Enes Gök idaresindeki motosiklet, otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gök'ün hayatını kaybettiğini belirlendi. Gök'ün cenazesi, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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