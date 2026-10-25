Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Payas'ta kameraya yansıyan kazada motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde Atatürk Caddesi'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralanarak metrelerce sürüklendi. Kazanın ve sürücünün sürüklenme anlarının güvenlik kamerasına yansıdığı, yaralı sürücünün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralanarak metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen otomobil ve motosiklet çarpıştı. Çarpışma anı ve motosiklet sürücüsünün metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin sollama yapmak isterken dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştığı ve kazanın yaşandığı görüldü. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenomenin evine kira borcu için gittiler! Gördüklerine inanamadılar

Kira borcu için gittiler! Fenomenin evinden çıkanlar polisi şoke etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti

Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar

Ülkede inanılmaz boyutta altın rezervi keşfedildi! Ekonomi şahlanacak
Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor

102 yıldır şifa dağıtıyordu! Alınan karar bir ilimizi ayağa kaldırdı
Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı kavga! Mermi evin camını kırarak içeri girdi

Gecenin bir vakti yaptıklarına bakın! Mahallelinin yüreği ağzına geldi
Binlerce yıldır yanan Yanartaş'ta bazı ateşler söndü! Nedeni henüz bilinmiyor

Binlerce yıldır yanıyordu! Yanartaş'ta bazı alevler söndü
Galatasaray 39 maçtır evinde kaybetmiyor! Son yenilgi yarınki rakip Fenerbahçe'den

39 maçtır evinde yenilmiyor! Son kaybettiği takım yine o
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu

Otel odasında yaşananlar genç öğretmenin başını fena yaktı