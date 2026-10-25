Hatay Payas'ta kameraya yansıyan kazada motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Hatay Payas'ta kameraya yansıyan kazada motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Payas ilçesinde Atatürk Caddesi'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralanarak metrelerce sürüklendi. Kazanın ve sürücünün sürüklenme anlarının güvenlik kamerasına yansıdığı, yaralı sürücünün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralanarak metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen otomobil ve motosiklet çarpıştı. Çarpışma anı ve motosiklet sürücüsünün metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin sollama yapmak isterken dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştığı ve kazanın yaşandığı görüldü. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı