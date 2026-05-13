Haberler

Otoyolda kuralları hiçe sayan sürücüler dron kamerasına yakalandı

Otoyolda kuralları hiçe sayan sürücüler dron kamerasına yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da jandarma ekipleri, O-53 Otoyolu'nda dron ile gerçekleştirdiği denetimlerde geri manevra yapan ve tehlikeli yük taşıyan araçları tespit ederek sürücüler hakkında idari işlemler uyguladı. Trafik güvenliğini tehdit eden ihlallere karşı adli işlem yapıldığı belirtildi.

Hatay'da otoyol jandarması tarafından gerçekleştirilen denetimlerde kuralları hiçe sayarak geri manevra yapan ve tehlikeli yük taşıyan araçlar dron ile tespit edildi.

Hatay Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince O-53 Otoyolu'nda, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; hız ihlali, usulsüz geri manevra yapan ve tehlikeli yük taşıma ihlalleri tespit edildi. Sürücüler hakkında gerekli idari işlemler uygulandı. Özellikle yola saçılacak ve dökülecek şekilde aşırı yükleme yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik gerekli adli işlem yapıldı.

Otoyol jandarması, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim faaliyetlerine aralıksız devam edileceğini bildirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Sayan'dan olay evlilik tavsiyesi: Nikah yapın, IBAN verin

Seda Sayan'dan gençlere çok konuşulacak evlilik tavsiyeleri
İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

Fuhuş operasyonunda iş insanı tutuklandı
Al-Nassr taraftarları, Al-Hilal’in VIP tribününe sopalarla saldırdı

Maçın ortasında resmen savaş çıktı

Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı

Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı
Ankara'da sosyal medyada silahlı paylaşım yapan 19 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da sosyal medyada silahlı paylaşım yapan 19 şüpheli gözaltında
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı

Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı
Çok Güzel Hareketler 2'de 'Papaz' krizi: Tepkilerin ardından yayından kaldırıldı

Ünlü programda "Papaz" krizi! Apar topar yayından kaldırıldı