Hatay Kumlu'da araç yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, can kaybı yok

Hatay Kumlu'da araç yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, can kaybı yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Kumlu ilçesine bağlı Gülova Mahallesi'nde araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çevrede gerekli emniyet tedbirleri alındı ve araç kullanılmaz hale geldi.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde çıkan araç yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.
Yangın, Kumlu ilçesine bağlı Gülova Mahallesi'nde meydana geldi. Araçta çıkan yangın üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, çevrede gerekli emniyet tedbirleri alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken araç kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı