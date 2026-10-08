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Hatay Kırıkhan'da motosiklette ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi

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Hatay Kırıkhan'da motosiklette ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi
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Hatay Kırıkhan'da 6 Ekim'de polis uygulamasında durdurulan motosiklette 1 ruhsatsız tabanca ve 8 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen H.İ.Z., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada bir motosiklette ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 Ekim tarihinde Kırıkhan ilçesi Kılıçoğlu Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan motosiklette arama yapıldı.

Yapılan kontrolde 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili H.İ.Z. isimli şahıs hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen H.İ.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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