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Hatay İskenderun'da mahsur kalan otomobildeki anne ve 2 evladını itfaiye kurtardı

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Hatay İskenderun'da mahsur kalan otomobildeki anne ve 2 evladını itfaiye kurtardı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece etkili olan yağışın ardından Cebike Mahallesi'nde çamurla kaplanan yolda mahsur kalan otomobildeki anne ve 2 evladı itfaiye ekipleri kurtardı. Çocukların itfaiye personelinin kucağında güvenli alana taşınması yürekleri ısıttı.

Hatay'da etkili olan yağışın ardından çamurla kaplı yolda mahsur kalan otomobilin içindeki anne ve 2 evladını itfaiye kurtardı. Çocukların itfaiye personelinin kucağında taşınması yürekleri ısıttı.

İskenderun ilçesinde gece saatlerinde bölge bölge yağışlı hava etkili oldu. Cebike Mahallesi'nde yoğun yağış sebebiyle çamurla kaplanan yolda otomobil mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, anne ve 2 evladını kurtararak güvenli alana götürdü. Çocukların itfaiye personellerinin kucağında taşınması yürekleri ısıttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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