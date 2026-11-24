Hatay'ın Hassa ilçesinde dereye düşen motosiklette 1 sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Girne Mahallesi'nde motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince dereye düştü ve yaralandı. Yaralı sürücü, HBB ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde motosikletin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Girne Mahallesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye düştü.
Kazada yaralanan sürücü, HBB ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı