Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan çöp yangını söndürüldü

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan çöp yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Hassa ilçesi merkezde bulunan bir çöpte yangın çıktı. Çöpün yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerinde olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. - HATAY