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Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Hassa ilçesi Gülkent Mahallesi Kavşağı'nda Fiat marka iki otomobilin çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada; H.E.D., H.B., A.B. ve B.S.B. yaralandı. Yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralı şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı