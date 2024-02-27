Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Ev sahiplerinin 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede diğer evlere sıçramadan söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken, yangının çıktığı evde maddi hasar oluştu. - HATAY