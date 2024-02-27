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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Ev sahiplerinin 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede diğer evlere sıçramadan söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken, yangının çıktığı evde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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