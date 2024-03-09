Hatay'ın Belen ilçesinde kaza: Ters dönen araç sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen kazda ters dönen aracın sürücüsü yaralandı. Kaza, Belen İlçesi karayolu üzeri orman şefliği karşısında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters dönerek durabildi. Kazada, araç sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen kazda ters dönen aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Belen İlçesi karayolu üzeri orman şefliği karşısında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters dönerek durabildi. Kazada, araç sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY