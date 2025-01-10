Hatay'ın Arsuz İlçesinde Kamışlık Alanda Yangın
Hatay'ın Arsuz ilçesinde Akçalı Mahallesi'nde çıkan kamışlık alan yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde kamışlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tarafından söndürüldü.
Akçalı Mahallesi'nde kamışlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa