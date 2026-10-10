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Hatay'ın Altınözü ilçesinde pikapla çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü öldü.

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde pikapla çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü öldü.
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde pikaba arkadan çarpan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada pikap sürücüsü H.H. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, motosiklet ve pikap otoparka çekildi.

Hatay'da pikapla çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü Mehmet Altınözü hayatını kaybetti.

Kaza; geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Altınözü ilçe girişinde yaşandı. 19 yaşındaki Mehmet Altınöz'ün kullandığı motosiklet, pikaba arkadan çarptı. Kazada pikaba ok gibi saplanan motosiklet hurdaya dönerken genç sürücü öldü. Kazada hurdaya dönen motosiklet ve pikap otoparka çekilirken. Pikabın sürücüsü H.H. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Vefat eden gencin 11 Ekim Pazar günü Kurtmezrası Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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