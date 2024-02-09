Hatay'ın Altınözü İlçesinde çıkan ev yangını hızlı müdahale ile söndürüldü

Hatay'ın Altınözü İlçesinde çıkan ev yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Altınözü İlçesi'ne bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Evde yaşayanların 112'yi aramasıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını diğer evlere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. - HATAY