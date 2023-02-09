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Hatay'ın acı tablosu böyle görüntülendi

3. Sayfa Haberleri

Hatay'ın acı tablosu böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 4. gününde bir yandan artçılar diğer yandan arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, viraneye dönen şehirlerin görüntüleri adeta yürekleri sızlatıyor.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 4. gününde bir yandan artçılar diğer yandan arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, viraneye dönen şehirlerin görüntüleri adeta yürekleri sızlatıyor.

Depremde en çok yıkımın yaşandığı şehirlerin başında gelen Hatay'da depremin 4. gününde şehir dron ile havadan görüntülendi. Türkiye depremden sonra tek yürek olurken yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Hatay ilinde 5 bin 524 kilometrekare alana sahip Hatay ilinin Antakya merkezinde de devlet tüm imkanları ile çalışmalarını sürdürüyor. Hatay merkezde yıkılan 2 bin 749 bina bulunurken, deprem sonrası şehrin manzarası ise yürekleri sızlatıyor. - HATAY

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Hatay 3. Sayfa Haberler

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