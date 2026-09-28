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Hatay Hassa'da zeytinlik ve anız yangını Ardıçlı'da kısa sürede kontrol altına alındı

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Hatay Hassa'da zeytinlik ve anız yangını Ardıçlı'da kısa sürede kontrol altına alındı
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Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Ardıçlı Mahallesi'nde zeytinlik alan ve anızların bulunduğu bölgede yangın çıktı. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle alevler geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı, ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan zeytinlik alan ve anız yangını, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle geniş alana sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Ardıçlı Mahallesi'nde zeytinlik alan ve anızların bulunduğu bölgede yangın çıktı. Yangına ekipler tarafından hızlı ve koordineli şekilde müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangının çevredeki alanlara yayılması önlenirken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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