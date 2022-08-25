Hatay haberleri | Hatay'da toprak kayması nedeniyle apartman boşaltıldı 3. Sayfa Haberleri Hatay bölgesinden gelen habere göre Hatay'da temel kazısı yapılan arsada oluşan toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi. Hatay'da temel kazısı yapılan arsada oluşan toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi. Hatay'ın merkez Antakya ilçesi, Ekinci Mahallesinde bir binanın inşaatı için temel kazısı yapılırken toprak kayması meydana geldi. Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alınan çevre güvenliğinin ardından toprak kaymasının oluştuğu yerin yanında, 24 hanenin bulunduğu apartmandaki vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi. Bina sakinlerinden Mustafa Basık,"Ne yaşadığımızı bilmiyoruz. Evlerinizi boşaltın dediler bizde boşalttık, ne yapabiliriz başka? Geceyi evimizden dışarıda, akrabalarımızda geçirdik. Firma yetkilileri çalışma başlattı, perde döşeniyor, duvar örülecek" diye konuştu. Bina, zabıta tarafından girişine uyarı levhası konulurken inşaat firmasının duvar yapımına başladığı bildirildi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Antakya Zabıta Ekinci Hatay 3. Sayfa Haberler

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