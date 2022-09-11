Hatay haberi... Hatay'da kaçak avcılar av koruma memurlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı 3. Sayfa Haberleri Hatay 3. sayfa haberi... Hatay'da kaçak avlanan şahıslar 2 milli park görevlisini vurdu. Hatay'da kaçak avlanan şahıslar 2 milli park görevlisini vurdu. Memurlardan biri göğsüne aldığı kurşunla hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkez Defne ilçesi Ballıöz mevkiinde kaçak avlanan şahısları uyaran M.A.K. ile M.A. isimli av koruma memurları kaçak avcılar tarafından ateş edilerek vuruldu. Göğsünden vurulan M.A.K. olay yerinde hayatını kaybetti. M.A. sol bacak kısmından yaralandı. Kaçan şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışmalar başlatıldığı bildirildi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hatay 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hatay haberi... Hatay'da kaçak avcılar av koruma memurlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.