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Hatay haberi... Hatay'da kaçak avcılar av koruma memurlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı

3. Sayfa Haberleri

Hatay haberi... Hatay'da kaçak avcılar av koruma memurlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı

Hatay 3. sayfa haberi... Hatay'da kaçak avlanan şahıslar 2 milli park görevlisini vurdu.

Hatay'da kaçak avlanan şahıslar 2 milli park görevlisini vurdu. Memurlardan biri göğsüne aldığı kurşunla hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Defne ilçesi Ballıöz mevkiinde kaçak avlanan şahısları uyaran M.A.K. ile M.A. isimli av koruma memurları kaçak avcılar tarafından ateş edilerek vuruldu. Göğsünden vurulan M.A.K. olay yerinde hayatını kaybetti. M.A. sol bacak kısmından yaralandı.

Kaçan şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışmalar başlatıldığı bildirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hatay 3. Sayfa Haberler

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