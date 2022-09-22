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Hatay haber... Hatay'da 3 bin 550 litre sahte rakı ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Hatay bölgesinden gelen habere göre Hatay'da 3 bin 550 litre sahte rakı ele geçirildiHATAY Hatay'ın Defne ilçesinde 3 bin 550 litre sahte rakı ve 2 adet damıtma ünitesi ele geçirildi.

Hatay'da 3 bin 550 litre sahte rakı ele geçirildi

HATAY Hatay'ın Defne ilçesinde 3 bin 550 litre sahte rakı ve 2 adet damıtma ünitesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Defne İlçe Jandarma Komutanlığı uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen kaçak alkol ile mücadele konusunda gelen ihbar üzerine Özbek ve Büyükçat Mahallelerinde bulunan 2 eve operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada bidonlar içerisinde toplam 3 bin 550 litre sahte rakı ve 2 adet damıtma ünitesi ele geçirildi.

O.D ve A.Ç isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan - 3. Sayfa

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