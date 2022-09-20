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Hatay haber! Hatay'da 880 litre sahte içki ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Hatay 3. sayfa haberine göre Hatay'da 880 litre sahte içki ele geçirildi Operasyonda 2 kişi gözaltına alındıHATAY Hatay'ın Altınözü ilçesinde 880 litre sahte içki ele geçirildi.

Hatay'da 880 litre sahte içki ele geçirildi

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

HATAY Hatay'ın Altınözü ilçesinde 880 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine eş zamanlı iki eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 800 litre fermente içki, 80 litre sahte rakı, 10 kök boyları 1-3 metre kenevir bitkisi, 25 gram kubar esrar maddesi ve 2 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli M.A.Y ve A.A isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan - 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Altınözü Hatay 3. Sayfa Haberler

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