ABD, İsrail ve İran'ın füzeleri Hatay semalarında görüldü

Güncelleme:
Türkiye'nin Hatay ilinde, ABD, İsrail ve İran arasında kullanılan füzeler havanın kararmasıyla birlikte gökyüzünde belirdi. Füzeler, Reyhanlı ve çevresindeki ilçelerde vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Türkiye'nin en güneyinde yer alan Hatay'da gökyüzünde ABD, İsrail ve İran arasındaki saldırılarda kullanılan füzeler görüldü.

ABD, İsrail ve İran arasındaki saldırılarda kullanılan füzeler, havanın kararmasıyla birlikte Türkiye'nin en güneyinde yer alan Hatay semalarında görüldü. Füzeler; Reyhanlı, Antakya, Hassa, Samandağ, Defne ve Kırıkhan ilçelerinde çıplak gözle görüldü. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
