Hatay Erzin'de otomobil kontrolden çıkıp devrildi, kazada 3 kişi yaralandı

Hatay Erzin'de otomobil kontrolden çıkıp devrildi, kazada 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Erzin ilçesinde Erzin-Osmaniye kara yolu Kısık mevkisinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi, bölgede emniyet tedbirleri alındı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Erzin-Osmaniye kara yolu Kısık mevkisinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazanın ardından bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı