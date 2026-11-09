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Hatay Erzin'de otomobil kontrolden çıkıp devrildi, kazada 3 kişi yaralandı

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Hatay Erzin'de otomobil kontrolden çıkıp devrildi, kazada 3 kişi yaralandı
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Hatay'ın Erzin ilçesinde Erzin-Osmaniye kara yolu Kısık mevkisinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi, bölgede emniyet tedbirleri alındı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erzin-Osmaniye kara yolu Kısık mevkisinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazanın ardından bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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