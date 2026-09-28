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Hatay Erzin'de husumetlisini bacaklarından vuran şüpheli silahla yakalandı

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Hatay Erzin'de husumetlisini bacaklarından vuran şüpheli silahla yakalandı
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Hatay Erzin'de husumetlisini Eseli Köprüsü üzerinde silahla bacaklarından yaralayan şüphelinin ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Silah seslerini duyan polis şüpheliyi silahla yakalarken yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da husumetlisini sokak ortasında silahla vurarak yaralayan şahsın ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayaklarından yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken şüpheli şahıs ise tabancayla birlikte polis tarafından yakalandı.

Olay; Erzin ilçesi kent merkezi Eseli Köprüsü üzerinde yaşandı. Geçmişte aralarında husumet bulunan 2 şahıs köprü üzerinde karşılaştı. Yanında silah bulunan O.K. isimli şahıs, husumetlisine ateş ederek bacaklarından yaraladı. Olayın ardından silah seslerini duyan Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek duruma müdahale etti. Şüpheli O.K. polis ekipleri tarafından silahla birlikte yakalandı. Yaralı şahıs, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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