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Hatay Dörtyol'da kumar denetiminde 6 kişiye 69 bin 624 TL ceza kesildi

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Hatay Dörtyol'da kumar denetiminde 6 kişiye 69 bin 624 TL ceza kesildi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir iş yerinde yapılan kumar denetiminde, kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye toplam 69 bin 624 TL idari para cezası uygulandı. İş yerinde 7 bin 300 TL para ile oyun malzemeleri ele geçirildi, iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

Hatay'da kumar oynadığı tespit edilen 6 şahsa toplam 69 bin 624 TL idari para cezası uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kumar oynanmasının önüne geçmek için çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde bir iş yerinde yapılan kontrollerde; iş yerinde sigara içildiği tespit edildi, 32 adet iskambil kağıdı, 471 adet oyun pulu, 4 adet zar, 1 adet yaz-boz kağıdı ve 7 bin 300 TL para ele geçirildi.

Kumar oynayan 6 şahsa toplam 69 bin 624 TL idari para cezası uygulandı, iş yeri sahibi Y.A. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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