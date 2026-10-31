Hatay Defne'de kayalıklardan düşen vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hatay Defne'de kayalıklardan düşen vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Defne ilçesinde Döver Seyir Terası yakınındaki kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş, itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Kurtarılan yaralı, olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hatay'ın Defne ilçesinde yol kenarındaki kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Döver Seyir Terası yakınlarında meydana gelen olayda kayalıklardan düşen vatandaş için bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı