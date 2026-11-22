Hatay Defne'de dereye düşen vatandaşı itfaiye kurtardı, ailesine teslim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde dereye düşen vatandaş, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarıldı. Kurtarılan vatandaş, ailesine teslim edildi.
Hatay'ın Defne ilçesinde dereye düşen vatandaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Harbiye Mahallesi'nde dereye düşen vatandaş için ekipler harekete geçti.
Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle bulunduğu alandan güvenli şekilde çıkarılan vatandaş, ailesine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı