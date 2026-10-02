Hatay Defne'de bireysel konteyner bilinmeyen nedenle yandı, kullanılmaz hale geldi

Hatay Defne'de bireysel konteyner bilinmeyen nedenle yandı, kullanılmaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde vatandaşlara ait bireysel konteyner, bilinmeyen nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
Hatay'da alevlere teslim olarak yanan konteyner kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Defne içesi Çekmece Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede vatandaşlara ait bireysel konteyner bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında konteyner zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı