Hatay'daki Yangın 25. Saatinde Hava ve Karadan Müdahaleye Devam Ediliyor

Hatay'daki Yangın 25. Saatinde Hava ve Karadan Müdahaleye Devam Ediliyor
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Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 25. saatine girdi. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Yangının etkili olduğu bölge dronla görüntülendi.

Hatay'da yangının 25'inci saatinde ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi dronla görüntülendi.

Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye kısa sürede başlandı. Havanın kararmasıyla havadan müdahale son bulurken, rüzgarın etkisiyle yer yer yön değiştiren alevlere ekipler karadan müdahaleye devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı. 25 saat geride kalırken ilerlemeye devam eden yangın rüzgarın hızını kaybetmesiyle yavaşlasa da ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Yangının etkili olduğu bölge dronla görüntülendi. Görüntülerde, saatlerdir etkisini hissettiren yangında şehri kaplayan duman tabakası dikkat çekti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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