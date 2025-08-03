Hatay'daki Trafik Kazasında 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Hatay'daki Trafik Kazasında 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Hatay'da bir tırla çarpışan motosikletteki 4 yaşındaki Kayra Demir, hastanede 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü de hayatını kaybetmişti.

Hatay'da tırla çarpışan motosikletteki 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanedeki 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Dörtyol ilçesi TEM Otoyolu Yeşilköy Kavşağı'nda seyir halindeki 27 BBA 299 tır ile 31 VD 350 plakalı motosiklet çapışmıştı. Kazada; motosiklet sürücüsü Emir Can Çeliktaş hayatını kaybederken 4 yaşındaki Kayra Demir ağır yaralanmıştı. Hastanede tedavisi devam eden küçük çocuk, 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kayra'nın ölümüyle birlikte kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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