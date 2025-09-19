Hatay'daki Suriyeli Sayısı 289 Binden 164 Bine Düştü

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat depreminden önce kentte 289 bin Suriyelinin yaşadığını belirterek savaşın sona ermesiyle birlikte kentte yaşayan Suriyeli sayısının 164 bine gerilediğini söyledi.

Hatay Valilisi Mustafa Masatlı, asırların yıkımından asırların inşasına uzanan yeniden ihya, inşa ve imar sürecimizde şehrimizin her yönüyle yeniden ayağa kalkma çalışmalarında gelinen mevcut durum ve işleyen sürecin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Vali Masatlı, kent hakkında bilgileri verdi.

Kentte yaşayan Suriyeli sayısının sorulması üzerine Vali Masatlı, "5 Şubat 2023 tarihinde Hatay'da yaşayan Suriyeli sayısı 289 bindi. Şuan itibariyle kadar Gönüllü, Güvenli, Onurlu ve Düzenli Geri Dönüş ile birlikte Hatay'da geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 164 bin" dedi. - HATAY