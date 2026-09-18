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Hatay’daki orman yangınının enerjisi düşürüldü

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Hatay’daki orman yangınının enerjisi düşürüldü
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Hatay’da 2 helikopterle havadan ve karadan müdahale edilen yangında enerjinin düşürüldüğü öğrenildi.

Hatay'da 2 helikopterle havadan ve karadan müdahale edilen yangında enerjinin düşürüldüğü öğrenildi.

Yangın, Dörtyol ilçesi Rabat Mahallesi Gürlevik Yaylası'nda ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Yangına ekipler tarafından 2 helikopter, 8 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 75 personel ve 6 teknik personelle müdahale ediliyor. Enerjisi düşürülen yangının ilerleyen saatlerde kontrol altına alınması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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