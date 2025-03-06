Hatay'daki Fabrikada Yangın Çıktı, İtfaiye Hızla Müdahale Etti
Hatay'ın Payas ilçesindeki bir fabrikanın çelikhane bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlıca kontrol altına alındı. Yangının diğer iş yerlerine sıçramadan söndürülmesi sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Hatay'da bir fabrikanın çelikhane bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Payas ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada yaşandı. Fabrikanın çelikhane bölümünde çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer iş yerlerine sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa