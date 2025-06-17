Hatay'daki Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Hatay'da çöplük alanda çıkan yangın geniş alana yayılmadan söndürüldü.
Yangın, Samandağ ilçesi Yeşilada Mahallesi'nde bulunan çöplük alanda yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin koordineli çalışması ve kepçe yardımıyla kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa