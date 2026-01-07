Haberler

Hatay'daki zincirleme trafik kazasında yaralı sayısı 18'e yükseldi

Güncelleme:
Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı. Bir tır, yolcu minibüsü ve üç otomobilin karıştığı kazada, minibüs devrildi ve yaralılardan birinin durumu ağır.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralı sayısı 18'e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, Arpaderesi Mahallesi İskenderun-Arsuz yolu üzerinde bir tır, yolcu minibüsü ve üç otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada yolcu minibüsü devrilirken araçlarda hasar oluştu. Olay yerindeki çalışmaların ardından hastaneye başvuran yaralı sayısı 18'e yükseldi. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda güvenlik önlemi alırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

