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Hatay'da Zeytinlik Alanda Yangın Söndürüldü

Hatay'da Zeytinlik Alanda Yangın Söndürüldü
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Yayladağı ilçesinde bulunan zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucu zeytinlik alan zarar gördü.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Yayladağı ilçesi Karaköse Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürüldü. Çıkan yangından dolayı zeytinlik alan zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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