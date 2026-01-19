Zeytinliğe uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün zeytinliğe uçarak hurdaya dönen otomobili kaza yaptı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, Altınözü ilçesi Çetenli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, zeytin bahçesine uçtu. Kazada otomobil hurdaya dönerken yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa