Hatay'da Zeytin PProblemli Tanker Devrildi, Sürücü Yaralandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde zeytin posası yüklü bir tanker devrildi. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Altınözü ilçesi kent merkezinde yaşandı. Seyir halinde olan zeytin posası yüklü 80 AHM 715 plakalı tır aniden devrildi. Devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, devrilen tırdan dökülen zeytin posasını temizleyerek yolu trafiğe açtı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa