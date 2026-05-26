Yol verme tartışmasında sopalı saldırı 180 bin TL'ye patladı

Hatay'da trafikte yol verme tartışması yaşayan sürücü, ailesiyle seyahat eden otomobilin önünü kesip sopayla saldırdı. Polis, saldırgan sürücüye 180 bin TL para cezası uyguladı ve ehliyetine 60 gün el koydu.

Olay, Antakya - Reyhanlı yolu Demirköprü Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aracıyla seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, selektör yaparak kendisini sollamak isteyen sürücüyle yol verme tartışması yaşadı. Bir süre sonra otomobilin önünü keserek araçtan inen 3 şahıs, elindeki sopalarla kapıyı açmaya çalıştılar. Saldırıyı fark eden otomobil sürücüsü, hızla kaçarak saldırıdan kurtuldu. Şahısların saldırısında aracın camı kırılıp, zarar gördü. An be an kameraya yansıyan korku dolu saldırı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda; kamyonet sürücüsünün F.B.A. ve yanındaki şahsın A.A. olduğu tespit edildi.

Yapılan çalışmada, kamyonet sürücüsü F. B. A. isimli şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" gereğince 180 bin TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
