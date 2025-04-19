Hatay'da Yol Çökmesi Sonucu Kamyon Devrildi, Şoför Yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yolun çökmesi sonucu kum yüklü bir kamyon devrildi. Olayda şoför hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yolun çökmesiyle devrilen kum yüklü kamyon şoförü hafif yaralandı.
Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde kum yüklü kamyon yolun çökmesiyle devrildi. Çöken yola düşen kamyondaki kumlar yere döküldü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı şoförü kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa