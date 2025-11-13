Hatay'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını Çıktı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yıldırımın düştüğü ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Meteorolojinin uyarısının ardından Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Arsuz ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış sırasında gökyüzünü bir anda aydınlatan yıldırım, büyük bir gürültüyle düştü. Yıldırım düştüğü Arsuz ilçesi Karagöz Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden çok sayıda ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - HATAY