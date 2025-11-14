Haberler

Hatay'da Yıldırım Düşmesi Sonrası Orman Yangını Çıktı

Güncelleme:
Doğu Akdeniz'de etkili olan yağışla birlikte Hatay'ın Arsuz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, 11 saatlik müdahaleye rağmen devam ediyor. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi bölgeye sevk edildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yıldırımın düştüğü ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının 11'inci saatinde ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Meteorolojinin uyarısının ardından Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Arsuz ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte ormanlık araziye isabet eden yıldırım yangına neden oldu. Yıldırım düştüğü Arsuz ilçesi Karagöz Mahallesi Susuztepe mevkiinde bulunan ormanlık alan alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden çok sayıda ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları hızla başladı. Yangının 11'inci saatinde; 10 arazöz, 2 su tankı, 7 ima, 8 teknik personel ve 78 personel ekiple söndürme çalışmaları devam ediyor. - HATAY

