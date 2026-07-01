Haberler

Yaylada 2 katlı evden yükselen alevler ormana sıçramadan söndürüldü

Yaylada 2 katlı evden yükselen alevler ormana sıçramadan söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 katlı bir yayla evinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. Evde büyük maddi hasar oluştu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 katlı yayla evinden yükselen alevler, ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Dörtyol ilçesi Topaktaş Yaylası'nda bulunan 2 katlı evde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan evi görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalesinin ardından yangın, ormana sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangında 2 katlı evde büyük maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rutte: Beni uykusuz bırakan en büyük tehdit Rusya

Türk ordusuna övgüler yağdırıp en çok korktuğu ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar

Ölümü şüpheliydi! Ejegül'ün son görüntüleri kan dondurdu
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Bugün resmen devreye girdi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Bugün devreye girdi
Eşiyle arasındaki 48 santimlik boy farkı gündem oldu

Eşiyle verdiği poz olay yarattı!
Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı

Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrenciye yapılana bir bakın
İstanbul'da infial yaratan görüntü! Silahını vatandaşlara doğrulttu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor

Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor
Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı