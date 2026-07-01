Yaylada 2 katlı evden yükselen alevler ormana sıçramadan söndürüldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 katlı yayla evinden yükselen alevler, ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Dörtyol ilçesi Topaktaş Yaylası'nda bulunan 2 katlı evde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan evi görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalesinin ardından yangın, ormana sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangında 2 katlı evde büyük maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı