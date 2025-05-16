Hatay'da Yasa Dışı Giriş ve Vize İhlali Yapan 6 Kişi Yakalandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapılan operasyonla, yasa dışı yollarla ülkeye giren 1 kişi ile vize ihlali yapan 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Gözaltına alınan kişiler, işlemleri için göç idaresine teslim edildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda vize ihlali yapan 5 kişi ile ülkeye yasa dışı yollarla giren 1 kişi yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Arsuz Gökmeydan Mahallesinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik yapılan çalışmada; yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan kimliksiz yabancı uyruklu M.S. ile vize ihlali yapan yabancı uyruklu M.M., S.A.M.Y., R.E.H.B., M.E.A.M.H. ve A.F.A.S. adlı şahıslar yakalandı.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıslar işlemleri için göç idaresine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa